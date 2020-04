’Van Nieuwkerk krijgt satirisch programma op zaterdagavond’

Spijkerman verzorgde in december eenmalig voor Van Nieuwkerk in DWDD een nieuwe aflevering van zijn oude satirische kijkcijferhit Kopspijkers. Naar Kopspijkers keken in de hoogtijdagen ruim drie miljoen mensen. „Matthijs liep de hele dag rond en vroeg: hoe deden jullie vroeger dit of dat? Ik heb hem toen aangeboden: als ik je kan helpen met ideeën of contacten, dan doe ik het graag.”

De 71-jarige komiek gaat ervan uit dat er ook cabaretiers aan het programma gaan meewerken. Toch vreest de oud-VARA-coryfee niet dat Van Nieuwkerk iets gaat maken dat erg lijkt op zijn oude Kopspijkers. „We voelen niet zijn hete adem in onze nek. We hebben in december gezegd: we doen dit echt maar één keer, en daar houden we ons ook aan.”

Spijkerman heeft erg genoten van de speciale terugkom-aflevering. Maar hij voelt geen onbedwingbare behoefte om zelf weer structureel terug te keren op televisie. „Ik wil geen Hennie Huisman worden die steeds bedelt om weer op televisie te mogen.”

BnnVara laat in een reactie aan De Telegraaf weten: „Het klopt dat Matthijs bezig is met de ontwikkeling van een zaterdagavondprogramma op NPO1. Dat heeft hij ook zelf naar buiten gebracht toen hij het einde van DWDD aankondigde. Hoe dit programma eruit zal gaan zien is naar alle waarschijnlijkheid begin 2021 te zien. Daar is nu nog niets over te melden.”