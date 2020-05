Eindelijk licht aan de horizon voor Madonna na slepende blessure

Bij regeneratieve medicatie worden er menselijke cellen teruggezet in het lichaam, zodat het weefsel of organen hun normale functie weer oppakken. Madonna onthulde haar behandeling bij twee foto’s van haarzelf in lingerie. Ze kreeg deze behandeling nadat ze extreme pijn bleef houden na een knieoperatie.

Opgetogen is ze dat er eindelijk uitzicht is op genezing. „Eindelijk krijg ik mijn regeneratieve behandeling voor ontbrekend kraakbeen. Ik zou een gat in de lucht springen als ik dat kon, nadat ik acht maanden lang pijn heb gehad.”

De foto’s die ze plaatst van haar schaars geklede lichaam zijn echter ook weer aanleiding om de geruchten op te halen die al jaren gaan over een andere vergaande operatie die ze zou hebben gehad: om implantaten in haar achterwerk te laten zetten. De wereldster heeft deze geruchten nooit bevestigd of tegengesproken. Wel liet ze op Instagram weten dat zij de enige is die zeggenschap heeft over haar lichaam. „Absoluut niet op zoek naar iemands goedkeuring. En heb het recht op zeggenschap over mijn eigen lichaam, net als ieder ander.”

Met haar gezondheid lijkt het nu in elk geval weer helemaal goed te komen. De geplaagde wereldster had tijdens haar tour niet alleen last van blessures, maar claimde vorige week ook dat ze het coronavirus zou hebben gehad, dat ze toen ervoer als ’gewoon een erg zware griep’.