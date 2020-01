Sander Schimmelpenninck: ’Yolanthe lijkt op kat met Downsyndroom’

Jaap stelt in de podcast dat Yolanthe in de loop der jaren behoorlijk aan zichzelf heeft laten sleutelen. „Ik heb haar nog een keer in het echt gezien na alle verbouwingen, maar dat is gewoon verminking.”

Daar is Sander het mee eens. Onlangs zat hij samen met de voormalig voetbalvrouw in hetzelfde vliegtuig richting Kroatië. Voldoende gelegenheid om haar goed te observeren. „Als je haar gezicht ziet denk je wel van…ja. Ze gaan allemaal lijken op een kat hè, allemaal op elkaar. Een kat met Down. Het lijkt onaardig maar dat is het ook, een kat met Down.”

Ook laat de Op1-presentator zich uit over Yolanthes ’bedrijfsplan’ dat volgens hem in haar jeugd is ontstaan. „Een van mijn nichtjes die zat bij haar in de klas en die vertelde altijd al dat Yolanthe superzakelijk in de wedstrijd zat. Die heeft er op superjonge leeftijd al twee ballonnen op laten schroeven. Gewoon met het idee van: ik ga de BV Yolanthe oprichten en ik ga gewoon heel snel naar de cash. Eerst kwam Jantje Smit langs, dat was effe Ajax. En toen kwam de Champions League langs.”

Een geslaagd ’bedrijfsplan’ volgens Sander. „Op haar zestiende op de mavo zei ze: ik wil een rijke vent. Dat is goed gelukt. Ze heeft haar schaapjes op het droge. Ze ziet er wel uit als een kat met Down, maar toch een hele leuke meid.”