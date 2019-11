Thomas Dekker geniet van alcoholvrij leven

Daarom ging het roer om. „Het is fijn om vroeg op te staan en helder te zijn. Inmiddels ben ik 9 kilo afgevallen”, vertelt Dekker aan Het Parool. Stoppen met alcohol veranderde ook zijn relatie met vrouwen. „Ja, daar was ik ook aan verslaafd, maar ik moet zeggen dat het een ook met het ander te maken heeft. Zonder drank denk ik om elf uur ’s avonds: lekker naar huis, lekker slapen. Het leven wordt duidelijker.”

Waar Thomas zijn leven heeft veranderd, geldt dat volgens de oud-wielrenner niet voor zijn voormalig collega Michael Boogerd. „Het blijft een moeilijk verhaal. Hij voelt zich enorm slachtoffer, omdat ik heb beschreven welke rol hij speelde in de verspreiding van doping in het peloton”, zegt Dekker. „Nou kun je natuurlijk denken: de tijd heelt alle wonden. Maar dat lukt alleen als je aan jezelf werkt. Ik heb dat gedaan, hij niet.”

Thomas heeft wel degelijk pogingen gedaan om contact op te nemen met Michael, maar tevergeefs. „Toen mijn boek net uit was, heb ik een paar keer geprobeerd een afspraak te maken, maar dan kwamen er steevast appjes waarin ik verrot werd gescholden. Ik wil best een gesprek, maar zo schiet het niet op. Hij is verbitterd. Terwijl ik denk: het leven is te kort om boos te blijven.”