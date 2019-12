Ex-George Michael ’schikt’ met schoonfamilie

Die ochtend, nadat hij de nacht zelf in een auto op de oprit had geslapen, vond FAWAZ GEORGE MICHAEL bewusteloos in het zestiende-eeuwse, andere huis in Goring, Oxfordshire.

Volgens zijn opgenomen alarmtelefoontje naar de hulpdiensten deed hij dat met de woorden: ,,Hij is dood, hij is blauw…’’

Fawaz weigerde daarna steeds te vertrekken en werd helemaal razend toen hij ontdekte dat hij in het testament van George Michael niet voorkwam.

Fortuin

In plaats van aan hem, liet Geroge zijn fortuin van een ruime HONDERD MILJOEN na aan aan zijn zusters MELANIE en YIODA die daarmee ook de kwestie met Fadi Fawaz mochten oplossen. Ook enkele goede doelen en zijn vader kregen een deel.

Afgelopen zomer kwam de politie er nog aan te pas toen Fadi, zichtbaar vanaf de straat, helemaal door het lint ging en vernielingen aanrichtte aan het pand. Inmiddels is de Australiër met Libanese roots na een lange juridische strijd alsnog uit de woning met een waarde van zo’n zes miljoen vertrokken.

De afgelopen weken is het volledig hersteld en nu zal het worden verhuurd; het huis blijft zo in de familie.

Die laat niets los over hoe de zaak met George’s vriend is opgelost.

Het laat zich echter raden dat dit toch met enige financiële genoegdoening gepaard zal zijn gegaan. Fawaz is in elk geval uit hun leven ’verdwenen.’

George Michael en Fadi werden in 2015 voor het eerst samen gefotografeerd, toen de zanger was opgenomen in de duurste afkickkliniek ter wereld – in Küsnacht, Zwitserland. Na een aantal drugsgerelateerde incidenten die hem ook al op een celstraf van acht weken en vijf jaar rijontzegging kwamen te staan, vond de wereldster de tijd rijp om zich te laten helpen.

Zijn dood werd nooit opgehelderd, maar ook daar zouden weer drugs en medicijnen de oorzaak van geweest zijn.