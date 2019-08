Onverwacht ziekenbezoek Juan Carlos: einde aan twist in koninklijke familie?

Cristina was jarenlang persona non grata aan het hof vanwege de juridische procedures die tegen haar en echtgenoot Iñaki Urdangarin liepen wegens een lange lijst van misdrijven, waaronder witwassen en belastingontduiking. Juan Carlos drong er bij zijn dochter op aan haar aanspraken op de troon op te geven en na de troonswisseling in 2014, waarbij zij niet aanwezig was, ontnam koning Felipe haar de extra titel van hertogin van Palma.

Iñaki zit inmiddels ruim een jaar in de gevangenis en Cristina, die werd vrijgesproken, is weer een enkele keer bij familiebijeenkomsten gezien. Moeder koningin Sofia en zus prinses Elena hebben de contacten nooit verbroken, in tegenstelling tot haar broer Felipe en zijn vrouw Letizia. Maar Cristina was nog niet eerder samen met haar kinderen gespot bij familiebezoek zoals nu in het ziekenhuis met zoons Juan Valentin en Miguel en dochter Irene. Oudste zoon Pablo ontbrak. Hij is van de handbalploeg van Hannover Burgdorf overgestapt naar HBC Nantes en moest daar trainen.

Koning Juan Carlos (81) onderging zaterdag een driedubbele bypassoperatie en herstelt goed, aldus de ziekenhuisdirecteur.