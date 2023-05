Arnold Schwarzenegger: ’Ik ben klaar met The Terminator’

„Het succes van The Terminator is niet voorbij”, zegt de acteur. „Maar ik ben er klaar mee.” Volgens de in Oostenrijk geboren ster moet er een andere invulling aan de reeks worden gegeven. Over de manier waarop zegt hij niets. „Iemand moet maar met een goed idee komen.”

Overigens kijkt ’Arnie’ met veel plezier terug op de Terminator-films. „De reeks is grotendeels verantwoordelijk voor mijn succes. De eerste drie Terminators waren geweldig. In de vierde deed ik niet mee omdat ik toen gouverneur van Californië was.” De laatste films uit de reeks konden volgens Schwarzenegger niet tippen aan het eerdere succes, maar dat was volgens hem ingecalculeerd. „Ze waren gewoon niet zo goed geschreven”, concludeert hij.

Dat er voor hem geen rol meer is in de reeks maakt Schwarzenegger niet zo veel uit. Eind deze maand komt zijn actiecomedy uit op Netflix. De serie FUBAR is meteen zijn debuut in een serie gemaakt voor televisie. Verder komt Netflix met een driedelige serie over het leven van de acteur. Ook komt hij met een zelfhulpboek.