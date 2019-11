Eva Longoria was ’depressief’ na verkiezing Trump

De 44-jarige Longoria is vooral bekend van haar rol van Gabrielle Solis in Desperate Housewives, een oppervlakkig, puissant rijk voormalig model. Terwijl Longoria doorbrak met haar glamoureuze rol, studeerde ze af op de carrièremogelijkheden van latina’s - vrouwen van Latijns-Amerikaanse komaf - in de VS.

Longoria, die als eerste vrouw van Latijns-Amerikaanse komaf twee Hollywoodfilms heeft geregisseerd, was ook altijd politiek geïnteresseerd, maar nam een korte pauze na de verkiezing van Trump. „Ik nam twee jaar lang afstand”, zegt ze. „Maar we mogen niet opgeven. Dus toen de tussentijdse verkiezingen kwamen, besloot ik me in te zetten om de juiste mensen verkozen te krijgen en onze overheid te veranderen.”

De actrice en regisseur kijkt al vooruit naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar. „Er staat veel op het spel. De intolerantie neemt overal ter wereld toe”, meent Longoria. „Als we tegenover de haatspuiers genoeg mensen op de been kunnen brengen die geloven in de kracht van liefde, dan hebben we een kans.”