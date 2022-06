Koning Juan Carlos zegt tweede bezoek aan Spanje af om ’privéredenen’

Andere media, zoals het Britse Royal Central, schrijft dat er geruchten gaan dat de koning verhinderd werd om zijn thuisland nogmaals te bezoeken. Een Spaanse nieuwssite, Neus, schrijft dat Juan Carlos na een intensieve vergadering tijdens zijn eerste bezoek, door anderen ervan overtuigd werd zijn volgende trip uit te stellen.

In augustus 2020 verliet Juan Carlos Spanje, nadat hij in opspraak was geraakt over financiële transacties met onder meer Saudi-Arabië. Sindsdien woont hij in de Verenigde Arabische Emiraten. In mei dit jaar was Juan Carlos voor het eerst weer in Spanje sinds hij het land. Honderden betogers protesteerden toen tegen zijn bezoek.De 84-jarige royal deed toen mee aan een zeilwedstrijd. Ook had hij een bijeenkomst met zijn familie op het paleis in Madrid.