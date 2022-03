Schandaalkoning Juan Carlos blijft in Abu Dhabi wonen

Juan Carlos koos er in 2020 voor om Spanje te verlaten nadat hij in opspraak was geraakt wegens een groots corruptieschandaal. Zijn reputatie als rokkenjager hielp bepaald niet mee voor het imago van zijn zoon Felipe. Met zijn vertrek hoopte hij dan ook zijn zoon wat lucht te kunnen geven.

Spaanse aanklagers maakten vorige week bekend alle onderzoeken naar de financiële activiteiten van Juan Carlos stop te zetten, waardoor werd gespeculeerd dat Juan Carlos mogelijk zou terugkeren naar Spanje. De voormalige koning heeft echter besloten zijn oude dag in de Verenigde Arabische Emiraten te willen doorbrengen. Wel zal hij regelmatig Spanje bezoeken, zo schrijft hij naar zijn zoon.

Trots

„Lieve zoon, in augustus 2020, heb ik u geïnformeerd over mijn beslissing Spanje te verlaten om de uitoefening van uw functies te vergemakkelijken. Sindsdien woon ik in Abu Dhabi, een plek waar ik mijn manier van leven heb aangepast en waar ik hun geweldige gastvrijheid enorm waardeer”, begint hij zijn brief.

Hij geeft aan zijn terugkeer te hebben overwogen, maar op dit moment ’om redenen die tot mijn privésfeer behoren en die alleen mij aangaan, permanent in Abu Dhabi te blijven wonen’. „Waar ik gemoedsrust heb gevonden, vooral voor deze periode van mijn leven. Al zal ik natuurlijk regelmatig terugkeren naar Spanje, wat ik altijd in mijn hart draag, om familie en vrienden te bezoeken.” Wel geeft hij aan tijdens die toekomstige bezoeken ’van de grootst mogelijke privacy te willen genieten’.

„Ik ben me bewust dat gebeurtenissen uit het verleden invloed hebben op de publieke opinie. Ik betreur het ten zeerste, omdat ik ook legitieme trots voel op mijn bijdrage aan de democratische samenleving en de vrijheid in Spanje, het resultaat van de collectieve inspanning en opoffering van alle Spaanse mensen.” Ter afsluiting van zijn brief laat hij weten ’immens trots’ te zijn op zijn zoon.

Schandaal

Justitie deed meerdere onderzoeken naar de geldstromen en bezittingen van Juan Carlos. Daarbij ging het onder meer om een onderzoek naar de bemoeienis van de voormalige koning met de verkoop van contracten voor de aanleg van de ’hogesnelheidstrein van de woestijn’ in Saudi-Arabië. Hij zou daarvoor commissie hebben ontvangen. De zaken tegen Juan Carlos zijn om meerdere redenen geseponeerd, onder meer vanwege het ontbreken van belastend bewijs en de onschendbaarheid van het staatshoofd. Wel hoestte hij volgens zijn advocaat vorig jaar miljoenen op om zijn achterstallige betaling aan de Spaanse fiscus weg te werken.

Juan Carlos regeerde Spanje van 1975 tot 2014. Hij trok zich om gezondheidsredenen als staatshoofd terug, maar behield officieel zijn titel.