Lex Gaarthuis gaat gesprek aan met Chinese gemeenschap

Over de inhoud van het gesprek wil Radio 10 geen mededelingen doen behalve dat het een ’constructief gesprek’ was. Ook op de aangiftes gaat de zender niet in. Gaarthuis ging in het weekend diep door het stof en bood zijn excuses aan voor zijn initiatief. Hij erkende dat hij een grote fout heeft gemaakt met het bedenken en uitzenden van het lied.

Het Instagram-account van het programma Laat met Lex is door Radio 10 op ’privé’ gezet. Volgens de zender is dit ’om de vragen en antwoorden naar aanleiding van de sketch te kunnen kanaliseren via het algemene Instagram-account van Radio 10’. Ook zijn er met Lex ’heldere afspraken gemaakt waardoor een situatie als deze zich niet meer voor moet kunnen doen’.

De dj kwam zelf dinsdagavond in zijn programma niet meer terug op het incident. Een onlinepetitie tegen racisme jegens Aziatische Nederlanders is inmiddels zo’n 30.000 keer getekend. De initiatiefnemers zeggen dagelijks geconfronteerd te worden met ’zogenaamde grapjes en uitlatingen die niet kunnen’ en vragen daarom media en politici actie te ondernemen.

„Genoeg is genoeg”, is te lezen onder de petitie. „Ook wij zijn gewoon mensen. Het is nu tijd dat wij de discussie aangaan. Dit treft niet alleen iedereen die Chinees is, maar ook alle Nederlanders met een Aziatische achtergrond. Een ziekte, een virus, daar maak je geen grapjes over. Zouden we ook lachen als het lied over kanker zou gaan?”