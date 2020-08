Zo kan Non, je ne regrette rien ook klinken...

Rapper Zwangere Guy en de inmiddels 71-jarige Arno, in de jaren tachtig het boegbeeld van de formatie TC Matic, kregen van opdrachtgever Telenet YUGO de ruimte om te doen wat ze wilden. Van de nieuwe versie van Non, je ne regrette rien is een clip gemaakt. Hoe meer het filmpje op YouTube wordt bekeken, hoe meer geld de telecomprovider aan de goede doelen kan overmaken. Het eindbedrag gaat naar drie Brusselse organisaties die jongeren helpen.

Het huidige nummer kan op YouTube op weinig waardering rekenen. Het is nog maar 145 keer bekeken en in de comments wordt vooral negatief gereageerd.

Belgische nieuwsmedia kunnen het initiatief wel waarderen. Zo schreef Het Nieuwsblad: „Op de wereldberoemde melodie van het Franse nummer hielden ze elk vast aan hun eigen herkenbare stijl, in een mix van Franse zang- en Nederlandstalige rapteksten.” Het blad Focus schreef dat het eigenlijk gek is dat ’die cover er nu pas komt’. „Arno zit even diep in de traditie van de Franse chanson als in de blues van hierboven. Hij coverde Jacques Brel (Le Bon Dieu), zong een duet met Jane Birkin (Elisa) en ook al schreef hij de eerste twintig jaar van zijn carrière in het Engels, zijn beroemdste nummers zijn in het Frans.”

Arno en Zwangere Guy werkten vorig jaar al eens samen. Toen maakten ze voor De warmste week, de Vlaamse versie van Serious Request, een cover van Putain Putain, een van de grootste hits van TC Matic.