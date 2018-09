’Het Britse koningshuis heeft toch iets magisch!’

Marieke Kalfsvel en haar schoonzus Carla waren in 2011 al bij het feest rond William en Kate. En nu ook bij Harry en Meghan. Ⓒ Eigen foto

Londen - Trek comfortabele schoenen aan, want je zult een stuk moeten lopen, neem niet te grote rugtassen mee – die nemen te veel plaats in – en fotografeer je kinderen in de kleding die ze zaterdag dragen, voor het geval ze kwijt raken. Die instructies ontvangen mensen die voor zaterdag een parkeerplekje buiten de stad hebben gereserveerd.