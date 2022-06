Keert Tineke de Nooij terug op de radio? ’Ik mis het zo ontzettend’

„Ik mis het zo ontzettend. Ik mis gewoon dit”, zei De Nooij in een speciale, vier uur durende veteranen-uitzending op Veronica. Daarin stonden coryfeeën als Leo van der Goot, Francis Dix, Ad Bouman en De Nooij centraal. „Ik zit thuis met drie poezen in het bos. Ik meen dat echt. Ik mis de muziek. Ik kom vandaag chagrijnig binnen omdat het hartstikke warm is, en al die trappen lopen en gedoe… en ik zet die koptelefoon op en het is er.”

De Nooij stelde dat ze misschien ’maar weer eens een keer’ iets ging doen. „Ik denk op internet of zo, iets heel stoms. En als jullie roepen ’we hebben een paar leuke uren’, nou dan kom ik langs.”

Verbijsterd

Radiobaas Rob Stenders was ook aanwezig in de studio en bood De Nooij direct een plek aan. „Dit moet wel te regelen zijn, Tineke. We geven je je hobby terug.” De Nooij reageerde blij verrast op de aanbieding van Stenders. „Ik ben helemaal verbijsterd. Wat leuk. Goed zo. Ik wil jullie bedanken. Wauw. Ik kom hier dus terug?”

De Nooij nam eind januari na zestig jaar afscheid van de radio toen ze haar Omroep MAX-programma TinekeShow voor het laatst presenteerde op NPO Radio 5. Ter gelegenheid van haar pensioen werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Met een programma op Vintage Veronica keert De Nooij terug bij haar roots. Ze was in 1960 betrokken bij de oprichting van Radio Veronica en werd er de eerste vrouwelijke discjockey van Nederland.

De precieze invulling van de uren van De Nooij is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk op welke termijn ze te horen is.