Fred van Leer viert verjaardag in Ahoy

Fred & Friends, zoals het festijn heet, wordt volgens Fred ’groots en hysterisch’, zo vertelt hij in een filmpje op sociale media. „Als Rotterdammer is het natuurlijk fantastisch om in Ahoy te mogen staan. Iets wat ik nooit voor mogelijk hield, omdat ik natuurlijk niet kan zingen”, zegt een dolgelukkige Fred, die woensdag 43 is geworden.

„En nu sta ik daar volgend jaar. Met mijn vrienden! Hoe cool is dat? Wat en wie kun je verwachten? Dat ga ik nu nog niet verklappen. Het wordt een heerlijke, hysterische avond vol met te gekke live optredens, dans, spektakel en toeters en bellen.”

Een klein tipje van de sluier wil hij wel oplichten. „Er komen grote namen uit onverwachte hoek. Het wordt een rariteitenkabinet ten top met natuurlijk een paar verrassingen. Wie weet word ikzelf verrast of krijg ik visite. Ik ben tenslotte jarig. Iedereen die mij kent, weet dat ik van een goed feestje hou.”

De kaartverkoop voor Fred & Friends is inmiddels van start gegaan. Wie van plan is een ticket te kopen, moet alvast rekening houden met de dresscode: glitter, black en pink.