Beste vriendin over Meghan: ’Ze is niets veranderd’

Janina Gavankar, een zeer goede vriendin van Meghan, vertelt aan Entertainment Tonight openhartig over haar vriendschap met de wereldberoemde brunette. Gavankar, zelf bekend van onder meer True Blood en Arrow, stelde eerder al dat haar vriendin ’fantastisch’ is en dat ’altijd al is geweest’. En ook nu neemt ze het weer op voor Meghan

Want hoewel het leven van de brunette 180 graden is veranderd sinds ze samen is met Harry, is er volgens Janina niets veranderd aan haar of hun vriendschap. „We hebben elkaar zestien jaar geleden leren kennen en hoewel we niet meer bij elkaar in de buurt wonen, leeft onze vriendschap voort op FaceTime, waar we ook zijn.”

Gelukkig voor de twee zien ze elkaar ook nog steeds in het echte leven. Gavankar werd zelfs door Meghan en Harry gevraagd de foto van het gezin te maken die afgelopen jaar voor hun kerstkaart werd gebruikt. Ze beschreef de hertogin dan ook als een van haar beste vriendinnen. Ook was ze aanwezig bij het huwelijk van Harry en Meghan.