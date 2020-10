Ⓒ ANP/HH

Toen prins Harry en Meghan in mei 2018 in het huwelijksbootje stapten, was het een met sterren bezaaide bruiloft. David en Victoria Beckham, Serena Williams, Oprah Winfrey en George en Amal Clooney, het zijn slechts enkele beroemdheden die de Royal Wedding in Windsor bijwoonden. Maar die laatste twee zouden de Sussexes opmerkelijk genoeg helemaal niet gekend hebben!