DJ Khaled en zijn vrouw verwachten tweede zoon

DJ Khaled en Nicole Tuck hebben samen al een zoon. Asahd kwam in oktober 2016 ter wereld. „Het enige wat ik ooit wilde doen is de wereld inspireren en een erfenis achterlaten. Bijna drie jaar geleden toen mijn koningin zwanger was van onze zoon Asahd, wist ik dat mijn leven voor altijd zou veranderen”, schrijft Khaled bij de video.

„Net toen ik dacht dat het leven niet beter kon worden, ontvangen we nog een zegen omdat mijn koningin een tweede verwacht. Ik voel me nu meer geïnspireerd dan ooit.”