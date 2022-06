Eilanden Jeffrey Epstein zakken in verkoopprijs: ’Hangt een zwarte wolk van pedofilie boven’

Geïnteresseerden kunnen beide eilanden kopen, maar eventueel ook een van de twee. "Hoewel het om een prachtig stuk land gaat, gelegen op een A-locatie hangt er natuurlijk een zwarte wolk boven van misbruik en zelfs pedofilie. Dat schrikt potentiële kopers af, omdat het toch altijd die plek blijft waar Jeffrey Epstein minderjarige meisjes heeft misbruikt. Je kan die geschiedenis niet uitwissen, tenzij je alle huizen laat afbreken en er iets totaal nieuws bouwt," aldus een bron.

De eilanden zijn een paar van de laatste onderdelen van Epsteins vastgoedportfolio. In maart 2021 werd zijn pand in Manhattan voor 48 miljoen euro verkocht, waarna zijn villa in Palm Beach voor 17,5 miljoen euro van de hand ging. Het huis in Florida werd vernietigd om een compleet nieuw huis op het stuk grond te bouwen. Epsteins ranch in New Mexico en zijn appartement in Parijs staan ook nog steeds te koop.

Volgens Daniel Weiner, advocaat van de erven van Epstein, gaan de opbrengsten van het onroerend goed naar het bekostigen van juridische teams en het onderhoud van de panden.