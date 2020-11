Fran Drescher viert Thanksgiving alleen met ex-man

Via een Zoom interview met Page Six vertelde Fran het rustig aan te doen dit jaar. „Ik heb behoorlijk wat feestjes gegeven de afgelopen jaren, maar dat staat nu niet op het menu. Hopelijk kunnen we volgend jaar terugkeren naar de tijd waarin we ons niet zoveel zorgen hoeven te maken over een heel vervelend virus.”

Fran heeft alleen haar ex-man uitgenodigd voor een etentje in haar villa in Malibu. De twee waren van 1978 tot 1999 met elkaar getrouwd, waarna Peter Marc bekende homoseksueel te zijn, iets wat de ex-geliefden alleen maar nader tot elkaar heeft gebracht. „Ik vind het vooral heel belangrijk dat hij gelukkig is met zichzelf, net zoals hij dat mij gunt. We zijn nog steeds elkaars allerbeste vrienden en willen dit soort momenten het liefst met elkaar doorbrengen.”