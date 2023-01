Prins Harry: William is geliefde broer én aartsvijand

„Er is gek genoeg altijd competitie tussen ons geweest”, zegt Harry in het interview. „Ik denk dat het te maken heeft met de ’erfgenaam’ en de ’reserve’.”

Naast het gesprek met CBS is er ook een interview met ITV, dat eveneens zondag wordt uitgezonden. Ook ITV heeft donderdag een nieuwe promo gepubliceerd. Daarin zegt Harry dat hij nog niet weet of hij naar de kroning van koning Charles gaat. „Er kan nog veel gebeuren in de tussentijd. Maar de deur is altijd open”, zegt Harry.

Volgens hem ligt de bal nu bij zijn vader Charles en zijn broer William. „Er is nog veel dat besproken moet worden en ik hoop dat ze tijd willen vrijmaken om met mij te gaan zitten om erover te praten.”