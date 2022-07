Bob Dylan geeft dit najaar twee telefoonvrije shows in AFAS Live

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Ruim vijf jaar na zijn laatste optreden in Nederland, staat Bob Dylan op 16 en 17 oktober in AFAS Live. De 81-jarige zanger toert met zijn The Rough and Rowdy Ways - World Wide Tour door heel Europa. Het gebruik van telefoons is niet toegestaan.