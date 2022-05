Hanson viert 25-jarig jubileum: ’Gaat niet meer alleen om muziek maken’

„Met het bereiken van ons 25-jarig jubileum, was er voor mij een mentale verschuiving. Ik realiseerde me dat het niet meer alleen om het maken van muziek draait'”, vertelt drummer Zac aan Retro Pop. „Ik begon op een andere manier over platen na te denken. Wat voor soort verhalen vertellen we? Hoe verdiepen we de verbinding en het begrip van de band?”, legt hij uit. „In de band zitten is een mooi compromis, want wat we samen zijn, maakt ons beter.”

Gitarist Isaac, inmiddels getrouwd en vader van drie kinderen, vindt het vooral bizar dat zijn oudste zoon van vijftien nu ongeveer dezelfde leeftijd heeft als toen hij met Hanson hun debuutalbum uitbracht. „Hij begint het wel door te hebben. Zeker de laatste jaren reageert hij heel vaak verbaasd. Hij zag een foto van mij met Steven Tyler en Jon Bon Jovi die tijdens de MTV Music Awards was gemaakt. Hij flipte daar behoorlijk van en riep: ’Pap, ik ben gek op Bon Jovi en Aerosmith! Wat is hier aan de hand?’ Ik vertelde hem dat ik een goed leven heb gehad. Het was een wilde en geweldige ervaring.”