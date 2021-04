The Offspring: ’Punk zit in ons dna’

The Offspring, met rechts de nog altijd blonde Dexter Holland en gitarist Noodles Wasserman, die de harde kern vormen van de band. Ⓒ Foto Daveed Benito

Bryan ’Dexter’ Holland en Kevin ’Noodles’ Wasserman gaan inmiddels richting de zestig, maar met hun band The Offspring rocken ze nog even hard als in 1985, bezweert het duo. Vrijdag brengen de Amerikanen tiende album Let the bad times roll uit. Een gesprek over muziek, de wereld en seks. Of beter gezegd: een gebrek aan seks.