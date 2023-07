Tweede staking Hollywoodacteurs voorlopig van de baan

Het huidige contract loopt vrijdag om middernacht af en de leden van SAG-AFTRA hebben al ingestemd met een staking als de onderhandelingscommissie geen deal weet te sluiten met de grote studio’s. Een groep acteurs onder wie Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Neil Patrick Harris, Ben Stiller en Rami Malek benadrukte dat afgelopen week nog eens met een brief waarin zij en een kleine vierhonderd andere leden van de vakbond er bij de onderhandelaars op aandrongen om niet toe te geven tijdens de besprekingen. „Dit is niet het moment om elkaar in het midden te treffen. We overdrijven niet als we zeggen dat alle ogen uit het verleden nu op ons zijn gericht.”

De voorzitter van SAG-AFTRA, The Nanny-actrice Fran Drescher, liet vrijdag weten: „Om elke mogelijkheid te benutten om uit te komen op het eerlijke contract dat we eisen en verdienen, hebben we na stevig beraad unaniem besloten meer tijd te nemen voor de onderhandelingen. Het uitstel moet niet worden gezien als zwaktebod.”

Hete hangijzers in de onderhandelingen zijn de winstdeling met acteurs en de inzet van kunstmatige intelligentie (AI). De vakbond en de studio’s zijn sinds begin juni in gesprek. Zonder het uitstel van de deadline waren de acteurs waarschijnlijk zaterdag al in staking gegaan.

Veel Hollywoodopnames liggen al stil omdat de belangenvereniging van de scriptschrijvers, de WGA, begin mei al een staking afkondigde. Sindsdien wordt er bij de studiocomplexen in onder meer Los Angeles en New York gestaakt door leden van de vakbond, die 11.500 scriptschrijvers vertegenwoordigt. Bij SAG-AFTRA zijn zo’n 160.000 acteurs en entertainmentpersoonlijkheden aangesloten.