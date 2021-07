Acteur Jelle de Jong vader geworden van een zoon

Jelle en Yulia hadden al langere tijd een kinderwens. „Yulia is al moeder van een twintigjarige zoon, maar we wilden samen ook een kindje”, vertelde Jelle eerder deze maand aan De Telegraaf.

„Dat was trouwens geen gelopen race. Op een gegeven ogenblik zijn we zelfs naar een spirituele arts in Duitsland gegaan, dr. Djalali. Die constateerde: ’Jullie zijn allebei gezond, er is niets mis. De baby zal zich op een gegeven ogenblik, als hij of zij daar zin in hebt, vanzelf aankondigen’. En zo geschiedde...”