Nieuwe advocaat Britney Spears zet de aanval in

Rosengart bedankte in een korte toespraak Spears ’voor haar moed en haar kracht’, de rechter voor haar medewerking en de fans van de zangeres voor hun #FreeBritney-campagne. Hij eindigde met de woorden: „Tenslotte wil ik nog zeggen dat, zoals ik ook vorige week in de rechtbank heb verkondigd, mijn kantoor en ik strijdbaar en voortvarend aan de slag gaan met een petitie om Jamie Spears te ontslaan, tenzij hij eerder opstapt.”

Spears sprak zich vorige maand voor het eerst uit over de al dertien jaar durende curatele die startte toen ze in 2008 werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Vorige week vroeg ze de rechter toestemming haar eigen advocaat te kiezen in plaats van de door de rechtbank toegewezen raadsman die haar de afgelopen jaren bijstond. Ze herhaalde daarbij ook het verzoek haar vader Jamie te mogen ontslaan als haar toezichthouder.