Jack Black bedroefd om overlijden School of Rock-acteur Kevin Clark (32)

Film

Eddy Terstall werkt aan twee films over Nederland in 20e eeuw

Regisseur Eddy Terstall werkt aan een nieuw ambitieus filmproject met als titel Het Land van Johan. Het is de bedoeling dat het twee films van in totaal vijf uur worden over Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw. Zijn grote voorbeeld voor het project is het Italiaanse meesterwerk La Me...