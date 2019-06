Vriendin André Hazes is klaar met hitsige ’hoerenbende’

„Je wordt toch helemaal schijtziek van deze hoerenbende, die elke keer van die reacties posten onder een leuke foto van je kind!”, schrijft Monique op Instagram bij een screenshot.

Het nepaccount Krishtina Kitty had bij een foto van André jr. geschreven: „Ik draag strakke kleding en het is moeilijk om te openen, wil je me helpen het te openen?”

Gelukkig kan Monique rekenen op de hulp van haar volgers. Zo zegt Irma: „Zo, ik heb er hier eerst een aantal gerapporteerd,. Walgelijk, deze mensen sporen echt niet. Het wordt eens tijd dat ze worden opgesloten en verbannen van Insta. Ben helemaal klaar met die gestoorden.” Goed voorbeeld doet volgen, want ook Desiree is tot actie overgegaan: „Die vieze smerige wijven heb ik voor je gerapporteerd. Als iedereen dat structureel doet. Aso’s.”

Sayen begrijpt niet hoe het zo ver heeft kunnen komen. „Bah! Waar is het misgegaan met die meiden, dat je jezelf zo te koop gooit met zulke reacties? En ook nog onder een foto van een kindje?”