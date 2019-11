Duncan Laurence treedt op in The Voice Polen

„Onderweg naar een van mijn favoriete landen van de wereld”, zei Duncan voor zijn vlucht. Ook plaatste de zanger een kort filmpje van de studio waar de talentenjacht wordt opgenomen. „Het ziet er zo groot uit.”

Voor Duncan is The Voice bekend terrein. De zanger deed in 2014 mee aan het vijfde seizoen van de Nederlandse versie van het programma. Duncan wist het toen te schoppen tot de halve finale. Hij werd destijds gecoacht door Ilse DeLange die haar protegé jaren later voordroeg bij de selectiecommissie van het Eurovisiesongfestival.