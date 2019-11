Bibian Mentel staat stil bij mogelijk laatste kerst

In Helden Magazine staan Bibian en haar familie uitgebreid stil bij deze heftige constatering. „Ik heb vooral een heel lieve, zorgzame moeder, had me geen betere kunnen wensen”, vertelt Bibians zestienjarige zoon Julian in Helden Magazine. „Ik weet eigenlijk niet beter dan dat ik een moeder heb die ziek is en dat is altijd moeilijk geweest”, legt hij uit.

„In je achterhoofd zit altijd de gedachte dat je ieder moment je moeder kunt kwijtraken. Natuurlijk blijf ik bang, maar ik heb geleerd ermee om te gaan.” Voor Mentel is het erg pijnlijk dat haar zoon met de angst leeft zijn moeder te verliezen. „Dat hoort niet. Een kind hoort onbezorgd te zijn.”

Maar het leven van Bibian, en daarmee ook de levens van haar dierbaren, zijn niet onbezorgd. Tijdens een van de operaties liep Bibian een dwarslaesie op en kwam zij in een rolstoel terecht, een operatie later had er zelfs voor kunnen zorgen dat ze niet meer zelfstandig zou kunnen ademen. Ook toen heeft het gezin gesproken over de dood. „We hebben erover gesproken dat als dat zou zijn gebeurd en ik echt alleen maar aan de beademing kon liggen en niets meer zelf zou kunnen, dat het dan voor mij niet meer zou hoeven”, legt ze uit.

Haar man Edwin vult haar aan: „We hadden onderling besproken dat ik de stekker eruit zou trekken.” Dat kan echter niet zomaar. „Ik had het dus stiekem moeten doen.” Ondanks de heftige periode weet de familie sterk te blijven. Volgens de snowboardster is het dan ook ’zonde van de tijd’ er te lang stil bij te blijven staan.