’Controversiële clip heeft zelfde boodschap als Star Wars’

Glover maakte de clip en vertolkt in de nieuwe Star Wars-film het beroemde personage Lando Calrissian. „Zowel This is America als Star Wars spreekt de kijker aan op wat het betekent om mens te zijn”, stelt Glover. „Ik weet dat dat een grote uitspraak is. Maar ook in het universum van Star Wars zijn er zaken die niet deugen, die benoemd moeten worden en die rechtgezet moeten worden. Die essentie had ik ook voor ogen met This is America.

De controversiële clip, die de acteur maakte onder de naam Childish Gamino, verbeeldt op expliciete wijze het wapengeweld in de VS - de rapper schiet in de video iemand door zijn hoofd - en het politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. „Ik ben heel blij dat de clip zoveel reacties uitlokt”, aldus Glover. „Het is altijd fijn als je eventjes deel kan uitmaken van de grote conversatie. Dat je soms iets kan bijdragen aan het grote ouijabord van de hedendaagse cultuur.”

De acteur vindt het ook een grote eer dat hij nu deel mag uitmaken van de Star Wars-mythologie. „Lando bestond natuurlijk al in de oorspronkelijke trilogie”, legt hij uit. „Het is een ontzettend leuk personage om te spelen: hij is eclectisch, weet mensen op hun gemak te stellen en kan altijd alles regelen. Echt heel veel meer hoefde ik niet te weten om de rol goed in te kunnen vullen.”

Solo: A Star Wars Story draait vanaf volgende week in de bioscopen.