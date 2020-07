Anna Nooshin in het nauw om 1,5 meter-regel

Enthousiast vertelt Anna aan De Telegraaf over het diner. „Dat was heel leuk. En heel magisch. Ook wel overweldigend, want we werken hier al zo lang aan. We zijn er al meer dan twee jaar mee bezig en als het er dan eindelijk staat, dan is dat heel bijzonder.”

Op beelden in haar Insta Stories was te zien hoe de influencers dicht op elkaar zitten tijdens het diner. Als Anna Nooshin daarnaar gevraagd wordt door De Telegraaf, vertrekt haar gezicht en antwoordt ze stellig: „Hier gaan we het niet over hebben.” Op de achtergrond vertelt haar woordvoerder: „Dat is niet een probleem dat alleen hier speelt, dat is in de hele maatschappij.”

Volgens het management van Nooshin zijn er allerlei voorzorgsmaatregelen genomen om de openingsdag coronaproof te laten verlopen. Zo waren er tijdslotten voor bezoekers, was er speciale ventilatie, een vastgelegde looproute en waren overal desinfectiegels voor de handen neergezet. Ook waren er zogeheten ’floor angels’ die in de gaten hielden of mensen niet te dicht bij elkaar kwamen. Of die floor angels er tijdens het diner ook waren? Daar wil Anna Nooshin niet op antwoorden. het gesprek is afgelopen.