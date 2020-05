Touriya Haoud in tranen na heftige periode

Haoud moet echter nog wel twintig radiaties ondergaan. Daar start ze volgende week mee. „Dan ruimen ze de tumor op die tussen mijn nek en mijn borstkas zit”, vertelt ze in Shownieuws „Mijn haar is heel erg uitgevallen, ik heb heel kort haar nu. Het is heel dun, ik denk dat ik het deze week af laat scheren. Maar ik draag gewoon mijn pruik en dan voel ik me in ieder geval nog mooi”, lacht ze.

Wel heeft ze erg veel moeite met het gemis van haar kinderen nu ze alleen in Los Angeles zit. „We zitten natuurlijk hier ook in een lockdown en ik kan natuurlijk helemaal nergens naartoe. In principe wordt alles voor mij gedaan. Mijn kinderen heb ik al drie maanden niet gezien en ja, als ik daar over denk dan moet ik nu huilen. Dat soort dingen zijn gewoon heel erg moeilijk, ik ben natuurlijk wel alleen. Ik Facetime elke dag met ze. Maar dat is natuurlijk wel moeilijk, want je wil je kinderen knuffelen... Dat geeft je liefde, liefde is belangrijk”, snikt ze.

Touriya heeft ook weer iets om naar uit te kijken. Na haar eenzame tijd in Los Angeles verhuist ze binnenkort weer naar Amsterdam en wordt ze de buurvrouw van Gordon. „Vanaf 1 juni kom ik voor vijftig procent in Nederland wonen. De andere helft ben ik bij de kinderen in Charlotte, vlakbij New York. Eindelijk heb ik rust in mijn leven”, liet ze onlangs nog weten aan weekblad Privé.