’Films maken op afstand niet te doen; erken acteur als contactberoep’

In de talkshow besprak Beumer de mogelijkheden voor de televisie- en filmindustrie tijdens de coronacrisis. Ze beaamde dat het werk achter de camera volgens de richtlijnen zou kunnen. „Het probleem zit voor de camera. Acteurs moeten ook op 1,5 meter afstand blijven en we willen juist nu films en series zien van mensen die elkaar aanraken”, aldus de filmmaakster. „De oplossing zou zijn dat acteurs worden gezien als contactberoep.”

Actrice Noortje Herlaar is het met Beumer eens. Herlaars partner Barry Atsma is op dit moment aan het draaien in Duitsland. „Daar worden de acteurs elke drie dagen getest en hoeven ze de afstand niet te nemen”, stelt de actrice.