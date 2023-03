Premium Het beste van De Telegraaf

’Mini & Maxi’ weer samen? ’Een droom zou dan in vervulling gaan’

Door Ben Holthuis Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Niet alleen in Nederland trokken ze jarenlang volle zalen, ook in de grote wereldtheaters van New York, Berlijn, Londen, Parijs en Moskou oogstten Peter de Jong (75) en Karel de Rooij (76) met hun variété staande ovaties. Uiteindelijk kwam er abrupt een einde aan de successen van ’die kleine en die boomlange’, zoals kleinkunstduo Mini & Maxi achter de schermen van de showbizz altijd werd genoemd. Maar nu Karel de weg naar het podium weer heeft gevonden, hoopt hij stiekem op een hereniging. „Ik zal er dan alles aan doen om Peter zover te krijgen.”