Ruud de Wild uit het ziekenhuis

„Goed nieuws lieve mensen! Ruud is weer thuis en mag de komende maanden thuis gaan herstellen”, schrijft ze in haar stories. De radio-dj moet naar verwachting drie maanden revalideren. Dat vertelde hij toen hij een week geleden in zijn eigen radioshow op NPO Radio 2 bekendmaakte darmkanker te hebben.

De Wild is er naar eigen zeggen vroeg bij. Vorige week werd hij geopereerd, dit was zijn tweede operatie en die is succesvol verlopen. „Operatie is geslaagd! Duurde maar liefst 5 uur maar het is allemaal gelukt!”, schreef Olcay, die geregeld updates geeft van het medische traject.

Eerder liet ze beelden van Ruud zien in het ziekenhuis. De dj had zich aangekleed, want ’dan ben ik minder patiënt’. „Ik probeer monter, vrolijk en levendig te zijn.” Hij merkte ook op dat hij in het ziekenhuis geleerd heeft dat je ’nooit alleen ziek bent’. „Jij bent ook ziek”, zegt hij tegen Olcay. „Iedereen zegt over jou ook: ’Sterke vrouw’.”