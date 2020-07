Elton John neemt ’pijnlijk’ besluit

„Mijn concerten opnieuw inplannen is nooit een makkelijke beslissing, maar mijn prioriteit is altijd de veiligheid van mijn crew, het personeel op locatie en natuurlijk jullie, mijn geweldige fans” schrijft de zanger. „Met pijn in het hart moeten we de tourdata van 2020 waar we allemaal zo naar uitkeken, opnieuw inplannen.”

Hoewel hij er met zijn team hard aan heeft gewerkt, zegt Elton dat het niet makkelijk was om alles zo even op te schuiven. „Zoals je kunt voorstellen is toeren een hele onderneming, daarom hebben we veel tijd nodig gehad om alles te regelen zodat we iedere stad weer kunnen bezoeken en iedere show weer kunnen geven. Dank voor jullie geduld.”

Nieuwe data

Het tweede deel van de Farewell Yellow Brick Road-tour door Europa en het Verenigd Koninkrijk gaat volgend jaar op 1 september verder in Berlijn en bevat in totaal 48 shows die tot en met december 2021 gespeeld worden. In juni vorig jaar deed de Britse zanger ook Nederland aan, maar een optreden in 2021 zit er in ons land niet in. Fans kunnen op 16 en 17 oktober wel naar het Sportpaleis in Antwerpen.

„Ik kijk ernaar uit om de Farewell Yellow Brick Road-tour volgend jaar weer te hervatten en ik hoop dat jullie er dan allemaal weer bij zullen zijn, zoals jullie mij al jarenlang tijdens mijn gelukkige carrière hebben bijgestaan”, schrijft Elton. „Blijf veilig en gezond allemaal.”