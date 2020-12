Iggy Azalea haalt uit naar afwezige ex tijdens kerst

Azalea beweert dat Carti plannen had om samen met haar en Onyx kerst te vieren, maar niet op kwam dagen. De rapper gaf namelijk last minute een feestje ter ere van zijn nieuwe album.

„Jammer dat je je zoon niet eens kan zien tijdens kerst”, begint Iggy haar reeks tweets. Volgens de zangeres was er op het feestje van Carti een vrouw aanwezig waarmee de rapper een affaire had tijdens Iggy’s zwangerschap. „Stel je voor dat je tijdens kerst niet naar je familie vliegt, maar dat je daarentegen op een feestje staat met de vrouw waarmee je vreemdging.” Azalea laat weten dat ze had gehoopt dat Carti het beter had aangepakt.

De status van de relatie tussen de zangeres en Playboi Carti is al langere tijd onduidelijk. De twee ontmoetten elkaar in 2018 en waren afgelopen jaar zelfs verloofd. In mei van dit jaar krijgen zij zoontje Onyx. Het stel leek daarna uit elkaar te zijn.