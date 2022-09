Hond Paris Hilton nog steeds spoorloos: ’Mijn hart is gebroken’

Diamond Baby is intussen meer dan een week vermist. De socialite heeft zes paranormaal begaafden ingeschakeld om haar hond op te sporen. Zij hebben haar verteld dat Diamond Baby in ieder geval nog in leven is. „Dat geeft me een beetje hoop”, schrijft Hilton op Instagram. „Alles wat ik wil is dat ze veilig en thuis is.” Ze looft daarom een bedrag van maar liefst 10.000 dollar uit voor de gouden tip over haar verdwenen viervoeter.

Hilton deelde eerder deze week al op sociale media dat Diamond Baby vermoedelijk tijdens een verhuizing is ontsnapt. Een van de verhuizers zou de deur hebben opengelaten waardoor de chihuahua kon ontsnappen. „Mijn familie en vrienden hebben me geholpen met zoeken. We zijn elke deur in de buurt langsgegaan, maar we hebben haar nog steeds niet gevonden”, schreef Hilton. „We hebben een dierendetective, hondenfluisteraar en een paranormaal begaafde ingehuurd en we zijn op zoek naar speciale drones.”