Joëlle Witschge getrouwd met Dave Bulthuis

Bij het plaatje, waarop Joëlle een wit jumpsuit van kant draagt, schrijft ze: „Eerst komt de liefde en dan.. het huwelijk!” Ook haar kersverse echtgenoot, Dave Bulthuis, deelt een aantal foto’s van hen samen. „Ik houd van jou”, valt te lezen in het bijschrift.

Op de Instagram Stories van Joëlle’s zusje Skyler is te zien dat het pasgetrouwde stel samen een taart aansnijdt.

Sinds de zomer van 2018 zijn Joëlle en Dave weer samen na een tussenpoos van vier jaar. In november 2018 vroeg Dave haar ten huwelijk. In januari zijn ze geëmigreerd naar Zuid-Korea, omdat Dave daar aan de slag kon bij de voetbalclub Ulsan Hyundai FC. Afgelopen zomer verwelkomden zij zoontje Rio, die geboren is in een ziekenhuis in de Zuid-Koreaanse stad Ulsan.