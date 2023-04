Barton Fink-acteur Michael Lerner (81) overleden

Het overlijden van de acteur werd zondag bekendgemaakt door zijn neef Sam Lerner. „We zijn afgelopen nacht een legende kwijtgeraakt. Het is moeilijk in woorden te vatten hoe briljant mijn oom Michael was, en de invloed die hij op mij had”, schreef Sam in een bericht op Instagram. „Ik had geluk dat ik zoveel tijd met hem heb kunnen doorbrengen, en we hebben allemaal geluk dat we voor altijd naar zijn werk kunnen blijven kijken.”

Michael Lerner speelde ook (kleine) rollen in series als M*A*S*H, Glee, Starsky & Hutch en Hill Street Blues. Zijn jongere broer Ken Lerner is ook acteur.