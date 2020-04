Adele verkoopt landgoed met miljoen euro verlies

Zowel de 31-jarige zangeres als de veertien jaar oudere Simon waren eigenaar van het landgoed. De woning werd te koop gezet nadat de twee bekendmaakten te gaan scheiden. Adele legde in 2017 zo’n 4,5 miljoen euro neer voor het woonpaleis, dat afgelegen ligt in de bossen van het Britse West Sussex.

Het vermogen van de hitzangeres – die net als Simon in Los Angeles woont – ligt naar verluidt op zo’n 160 miljoen euro en aangezien ze niet is getrouwd op huwelijkse voorwaarden, verdwijnt de helft daarvan in de zak van haar ex. In de Britse media wordt gesuggereerd dat Adele er alles aan wil doen om de scheiding, in het belang van hun zoontje Angelo (7), zo snel mogelijk rond te krijgen. Ze zou daarom harde maatregelen nemen die er financieel gezien flink inhakken. Het verlies van ruim een miljoen euro neemt ze dus op de koop toe.

De gelukkige, nieuwe eigenaar van het enorme landgoed krijgt een achttiende-eeuwse woning op 35 hectare land. Het huis telt onder meer acht slaapkamers, een tennisbaan en meerdere zwembaden.

Ⓒ Christie’s International Real Estate

Ⓒ Christie’s International Real Estate

Ⓒ STRUTT & PARKER