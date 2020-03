Televisiepresentator Andy Cohen besmet met coronavirus

„Na een paar dagen zelf-quarantaine en omdat ik me niet goed voelde, ben ik positief gestest op het coronavirus”, schrijft Andy op Instagram. Vanwege alle coronamaatregelen in de VS zou Andy de show aanvankelijk thuis voortzetten, net als andere Amerikaanse talkshows doen. Gasten zou hij via video-chat kunnen interviewen. Toch heeft hij besloten de show stil te leggen.

„Hoezeer ik ook het gevoel had dat ik WWHL vanuit huis zou kunnen doen, stoppen we er voorlopig mee, zodat ik me kan focussen op mijn herstel. Ik wil alle medische professionals bedanken die onvermoeibaar voor ons werken en iedereen aansporen om thuis te blijven en voor zichzelf te zorgen.”