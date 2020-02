Ⓒ Getty Images

Hij werd wereldberoemd toen zijn ’mugshot’ in 2014 door de politie werd geopenbaard en JEREMY MEEKS (35) zo in één klap veranderde van een gevreesd bendelid tot een van de meest begeerde mannen ter wereld. Hij heeft zijn foute leven inmiddels afgezworen, is een succesvolle modellencarrière begonnen én... heeft God gevonden.