Aanklagers eisen nog eens 25 jaar cel tegen R. Kelly

De 56-jarige Robert Sylvester Kelly werd vorig jaar al door een jury schuldig bevonden aan verschillende seksuele misdrijven, waaronder het produceren van kinderporno.

Het gedrag van R. Kelly is volgens de aanklagers „sadistisch” en hij vormt een „serieus gevaar voor de samenleving”, schrijft persbureau AP. „De enige manier om er zeker van te zijn dat hij niet weer de fout in gaat is door een straf op te leggen waardoor hij voor de rest van zijn leven in de gevangenis zit”, staat verder te lezen in de documenten.

De zanger, die al sinds 2019 vastzit, kreeg vorig jaar in een andere zaak al 30 jaar celstraf opgelegd door een federale rechter in New York. Hij werd toen onder meer veroordeeld voor het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. De nieuwe straf komt daarbovenop. R. Kelly hoort donderdag welke straf hij krijgt.