Robbie Kammeijer opvolger Jan de Hoop bij RTL Ontbijtnieuws

Kammeijer voegt zich bij presentatoren Boyan Ephraim en Meike de Jong. „Ik heb met volle overtuiging ’ja’ gezegd en ik ben erg blij met de kans om het RTL Ontbijtnieuws eigen te mogen maken”, zegt Kammeijer over de overstap. „Samen met het team ga ik werken aan hoe we onze kijkers zo goed mogelijk kunnen bijpraten aan de ontbijttafel. Met meer live gesprekken, meer duiding en meer ruimte voor de mooie en interessante verhalen die alle collega’s van het RTL Nieuws produceren.”

Het team is nu weer ’op volle sterkte’, zegt hoofdredacteur Ilse Openneer. „Dat gaat zonder Jan de Hoop onmiskenbaar anders zijn, maar we blijven onverminderd investeren in onze nieuwsvoorziening in de ochtend. Het is een eer om al meer dan dertig jaar een vast onderdeel te zijn van het ochtendritueel van miljoenen Nederlanders.” De Hoop heeft ’alle vertrouwen’ in zijn opvolger. „Hij komt in een warm bad terecht. Ik wens hem en het complete team veel succes.”

Kammeijer werkte na de School voor Journalistiek in Utrecht bij de NOS, als redacteur en presentator. Daarna ging hij aan de slag als verslaggever en presentator bij EditieNL. Sinds 2018 viel de presentator al wel eens in als presentator bij het ochtend- en avondprogramma van RTL Nieuws. Wie Kammeijer opvolgt bij EditieNL is nog niet bekend.