Claudia Schiffer had bewaker voor ondergoed

„Het was idioot! Alsof ik een rockster was. Ik kon niet eens gewoon naar mijn auto lopen”, blikt Schiffer in gesprek met The Telegraph terug op die periode. „Tijdens iedere show hadden we beveiliging. Ik had zelfs iemand die mijn ondergoed in de gaten moest houden, omdat het anders weg zou zijn als ik terugkwam van de catwalk.”

Ondanks de aandacht die ze destijds kreeg, denkt ze wel dat zij meer van haar privéleven kon genieten dan de huidige modellen. „In de basis is de industrie niet veranderd, het is gewoon enorm gegroeid. Er zijn veel meer collecties en sociale media heeft een grote invloed. Dat is geweldig voor het op de markt brengen van producten en het is een goede manier om jezelf op een bepaalde manier te laten zien. Wat ik zo fijn vond aan de jaren negentig is dat er geen druk was om alles maar met iedereen te delen. Je kon nog steeds een privéleven hebben en mysterieus blijven.”