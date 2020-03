Justin Bieber verruilt ’halfvolle’ stadions voor kleinere zalen

Onder meer concerten in grote stadions in Cleveland, Detroit, Arlington, Columbus en Nashville gaan niet door en zijn verplaatst naar andere muziekhallen, zo maken deze zalen bekend op Twitter. Als reden geven ze ’onvoorziene omstandigheden’ op.

Volgens TMZ heeft de concertorganisator besloten een aantal stadions over te slaan om te voorkomen dat de artiest voor half gevulde tribunes optreedt. Er blijven voor Justin nog genoeg grote en bekende stadions over, waaronder een aantal in Californië.

Biebs kondigde zijn comeback vlak voor kerst aan. Zijn single Yummy verscheen op 3 januari, vanaf mei treedt de zanger op in de Verenigde Staten en Canada. Toerdata in Europa zijn nog niet bekendgemaakt.