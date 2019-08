Jeugdvriendjes Max, Thor en Lucas worden rap groot in ’Good boys’.

Kleine jongetjes worden groot, zeker in de komedie Good boys. Het ene moment spelen de jeugdvriendjes Max, Thor en Lucas nog een onschuldig bordspel over tovenaars en trollen. Even later zitten ze alweer in groep 8 waar nieuwe avonturen wachten, zoals een ‘zoenfeestje’.